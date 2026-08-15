Sagar News: न टावर, न नेटवर्क की टेंशन… BSNL ने लॉन्च किया अपना फोन, खरीदने से पहले होगी जांच

BSNL satellite phone price: देश की प्रमुख सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने बिना मोबाइल टावर के सीधे उपग्रह (सैटेलाइट) के जरिए कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा देने वाला नया सैटेलाइट फोन बाजार में उतार दिया है। स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर 15 अगस्त से इस हाई-टेक डिवाइस की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फोन को खरीदने के लिए ग्राहकों को कड़े सुरक्षा मानकों और पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। इसके अलावा, कंपनी ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया है, जिसे स्कैन कर ग्राहक अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर सकते है, जिसके बाद महज 3 घंटे के भीतर लैंडलाइन कनेक्शन इनस्टॉल कर दिया जाएगा।