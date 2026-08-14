13 लोगों की गई जान, क्रूज हादसे के बाद पहली बार खुलेंगे बरगी डैम के गेट, अलर्ट जारी

मिली जानकारी के अनुसार, रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना जिसे बरगी बांध के नाम से भी जाना जाता है, उसके, जल स्तर को नियंत्रित करने बांध के जल द्वार शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह इसके जल द्वार खोले जा सकते हैं। कार्यपालन यंत्री बरगी बांध राजेश सिंह के अनुसार आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे बरगी बांध का जल स्तर 420.15 मीटर आंका गया। वर्तमान में बांध की जल उपयोगी क्षमता 2492 mcm (78.36%) है।वर्तमान में बांध मे पानी की आवक 760 क्यूमेक है। जल भराव क्षेत्र में मौसम विभाग के पूर्वानुमान एवं वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी 24 घंटे के अंतराल में बांध से लगभग 1000 क्यूमेक जल की निकासी की जा सकती है।