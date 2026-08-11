जबलपुर में सड़क पर थप्पड़ मारने पर भी बेटे को बचा रही मां, पुलिस से कहा- मेरी ही गलती थी

mitra vishwakarma जबलपुर में एक युवक ने सरेआम सड़क पर अपनी मां को घसीटा। उसे थप्पड़ भी मारे। 8 अगस्त को रांझी इलाके में यह घटना हुई। युवक ने मां को बाल पकड़कर खींचा जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। इस कलयुगी बेटे के लिए भी मां की ममता कम नहीं हुई है। वह उसे बचाने की कोशिश कर रही है। बेटे को पकड़ने की कोशिश कर रही पुलिस से मां उसपर कोई कार्रवाई नहीं करने की गुहार लगा रही है। इतना ही नहीं, वह यह भी बोल रही है कि गलती मेरी ही थी।