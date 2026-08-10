34 किमी की कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, नंगे पैर चले कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी

jabalpur kanwar yatra पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार पर संस्कारधानी जबलपुर पूरी तरह शिवमय हो गई। शहरभर में छोटे- बड़े सभी शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। इधर सड़क पर कांवड़ यात्रा की धूम है। इसमें आस्था, उत्साह और उल्लास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। जबलपुर की संस्कार कावड़ यात्रा प्रदेशभर में विख्यात है। प्रदेश के केबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए। 34 किमी की संस्कार कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। बाद में सीएम मोहन यादव भी यात्रा में पहुंचे। उन्होंने कांव​ड़ यात्रा में शामिल भक्तों पर पुष्प वर्षा की।