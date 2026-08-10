10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जबलपुर

Jabalpur News : 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

Jabalpur News : कांवड़ यात्रा और भगवान महादेव की शाही सवारी के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ और यातायात में व्यापक बदलाव रहेगा।
2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 10, 2026

Jabalpur News

Jabalpur News (आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित Photo Source- Patrika)

Jabalpur School Holiday : सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस साल सावन माह 30 जुलाई से 28 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं, आज जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसे मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने जबलपुर के सभीसभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, जिलेभर के 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित करने के दो कारण है। पहला तो जिले में जारी तेज बारिश के कारण होने वाले जलभराव के अंदेशे के चलते और दूसरा ये कि, सावन के दूसरे सोमवार को जबलपुर में निकलने वाली भव्य संस्कार कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ने ये फैसला लिया है।

जारी हुआ आदेश

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी विद्यालय आज 10 अगस्त को बंद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा और भगवान महादेव की शाही सवारी के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ और यातायात में व्यापक बदलाव रहेगा। ऐसे में स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्कूल वाहनों को असुविधा से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है।

क्यों लिया गया ये फैसला?

आपको बता दें कि, हर साल सावन माह के दूसरे सोमवार को गौरीघाट से संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में करीब एक लाख श्रद्धालु कांवड़ में मां नर्मदा का पवित्र जल और पौधे लेकर लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए कैलाशधाम पहुंचते हैं। धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली ये यात्रा जबलपुर की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल है, जिसके चलते शहर में विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी लागू की जाती है।

MP Weather : एमपी में बारिश का येलो अलर्ट, 3 जिलों में होगी धमाकेदार बारिश

ये भी पढ़ें
MP Weather

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 08:44 am

Published on:

10 Aug 2026 08:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Jabalpur News : 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

34 किमी की कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, नंगे पैर चले कांग्रेसाध्यक्ष जीतू पटवारी

prahlad patel and jitu patwari attend the jabalpur kanwar yatra
जबलपुर

पीडब्लूडी में चपरासी से बने बाबू की 6 करोड़ की संपत्ति उजागर, फार्म हाउस सहित 3 ठिकानों पर ईओडब्लू की रेड

eow raid on pwd clerk in jabalpur
जबलपुर

Jabalpur News: जबलपुर में 10 अगस्त को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित, जारी हुआ आदेश

jabalpur news
जबलपुर

MP High Court Order: वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी का गाड़ी से चाबी छीनना गलत, हाईकोर्ट ने एसपी को कार्रवाई के दिए निर्देश

JABALPUR.
जबलपुर

Jabalpur News: मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाईकोर्ट से राहत, संपत्ति संबंधी याचिका खारिज

jabalpur mp high court
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.