Jabalpur News : 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

आपको बता दें कि, हर साल सावन माह के दूसरे सोमवार को गौरीघाट से संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में करीब एक लाख श्रद्धालु कांवड़ में मां नर्मदा का पवित्र जल और पौधे लेकर लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए कैलाशधाम पहुंचते हैं। धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली ये यात्रा जबलपुर की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल है, जिसके चलते शहर में विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी लागू की जाती है।