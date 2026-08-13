पहले समर्थन….फिर विवाद, जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में कर्मचारियों से भिड़े छात्र

विश्वविद्यालय परिसर में छात्र हितों को लेकर शुरू हुई बात अचानक भारी हंगामे में बदल गई। छात्र प्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य डिग्री मिलने में हो रही देरी और परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालना था। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी बात बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित ढंग से प्रशासन के सामने रखी। बातचीत के समय माहौल काफी शांत था और ऐसा लग रहा था कि समस्याओं का जल्द निपटारा हो जाएगा। हालांकि वार्ता समाप्त होते ही घटनाक्रम तेजी से बदला। प्रशासनिक भवन के बाहर पहले से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी संघ ने सहयोग की अपील की। छात्रों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत अपना समर्थन घोषित कर दिया। इसके बाद परिसर का माहौल एकाएक गर्मा गया और टकराव की स्थिति बनने लगी।