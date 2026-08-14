Rajgarh News: ‘पैसे कहां से लाऊं, सबका दबाव है… क्या करूं?’, पिता का छलका दर्द, 12 साल की बच्ची का 17 लाख में फैसला

Rajgarh News: राजगढ़ जिले के भोजपुर क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की नाबालिग लड़की की जिंदगी से जुड़ा मामला सामने आया है। महज 12 साल की उम्र में उसका विवाह पड़ोसी गांव में कर दिया गया था। तीन साल बाद पति-पक्ष से विवाद हुआ तो मामला परिवारों से निकलकर पंचायत तक पहुंच गया। बुधवार को करीब 60 लोगों की मौजूदगी में हुई झगड़ा पंचायत (Rajgarh Jhagda Pratha) में कथित तौर पर लड़की के पिता पर 13 लाख रुपए नकद और करीब डेढ़ किलो चांदी, यानी कुल करीब 17 लाख रुपए और साढ़े तीन लाख अलग से फसल के नुकसान के देने का फैसला सुनाया गया। यानी इस फरमान के अनुसार उसे पूरी रकम अदा करना है। झगडा कुप्रथा को लेकर भोजपुर थाने में इसी मामले को लेकर 2 बार एफआइआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन कार्रवाई के बाद भी आरोपी मान नहीं रहे है, फसल में नुकसान करने और धमकाने से पीछे नहीं हट रहे।