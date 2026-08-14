Rajgarh news: ‘कौन पहनेगा नई फ्रॉक…’, मम्मी-पापा रोते रहे, आंखों के सामने ‘अलविदा’ बोल चली गई कृतिका

-तुरंत अस्पताल ले जाएं: सांप के काटने को मेडिकल इमरजेंसी मानें। एंबुलेंस या उपलब्ध वाहन से बिना देरी अस्पताल पहुंचाएं।

-झाड़-फूंक में समय न गंवाएं: देव स्थान, झाड़-फूंक या तंत्र-मंत्र के चक्कर में बिताया गया समय मरीज के लिए जानलेवा हो सकता है।

-घाव को न काटें, न चूसें: काटे हुए स्थान पर चीरा लगाना या मुंह से जहर चूसने की कोशिश नुकसान पहुंचा सकती है।

-कसकर रस्सी न बांधें: हाथ-पैर को बहुत कसकर बांधने से रक्त संचार प्रभावित हो सकता है।

-मरीज को शांत रखें: उसे अनावश्यक चलने-फिरने से रोकें और काटे गए अंग को स्थिर रखने की कोशिश करें।