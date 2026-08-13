13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दमोह

Damoh News: अचानक सबको छोड़ गई 11 साल की निशा…कुछ देर पहले ही मां ने तैयार कर स्कूल भेजा था

School Girl Death: स्कूल में मध्यान्ह भोजन के बाद पांचवी में पढ़ने वाली छात्रा अचानक गिर पड़ी, अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा मौत का कारण।
2 min read
Google source verification

दमोह

image

Shailendra Sharma

Aug 13, 2026

Damoh School Girl Death

11 year old school girl nisha suspicious death, मृतका निशा की जीवित अवस्था की तस्वीर व परिजन (Source-Patrika)

Damoh School Girl Death: मध्यप्रदेश के दमोह जिले के हिंडोरिया संकुल के तहत घाट पिपरिया के पास स्थित टिकरी घाट प्राथमिक स्कूल में अध्ययनरत एक 11 वर्षीय छात्रा की स्कूल में मौत की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। छात्रा पांचवीं में पढ़ती थी और रोज की तरह स्कूल आई थी, जहां दोपहर में मध्यान्ह भोजन के बाद अचानक गिरी और अचेत हो गई। जब तक बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, देर हो चुकी थी। मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। छात्रा के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

स्कूल में अचेत होकर गिरी

टिकरी घाट निवासी राकेश यादव की दो बच्चियां प्राथमिक शाला टिकरी घाट में अध्ययनरत हैं। रोज की तरह गुरुवार को भी दोनों स्कूल गई थीं, दोनों ने ही मध्यान्ह भोजन किया और कुछ देर के लिए घर चली गईं। वहां से दोनों दुकान से स्नैक्स के पैकट लेकर आईं और उन्हें भी खा लिया। इसके बाद पांचवी क्लास में पढ़ने वाली 11 वर्षीय निशा यादव स्कूल की पट्टी पर बैठ गई और अचानक से गिरकर बेहोश हो गई। निशा के बेहोश होने की जानकारी तत्काल ही शिक्षक हरि सींग ने परिजनों को दी।

डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

परिजन स्कूल पहुंचे और 108 एंबुलेंस पर कॉल किया, लेकिन एंबुलेंस आधा घंटे बाद भी नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों बच्ची निशा को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने निशा को मृत घोषित कर दिया। छात्रा की मौत कैसे हुई, उसका कारण क्या है, फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जानकारी लगते ही बीआरसी दमोह ललित रैकवार जिला अस्पताल पहुंचे और मृतक छात्रा के परिजनों से बात की। साथ ही शिक्षक से पूरी जानकारी प्राप्त की। मामला संदिग्ध होने पर बीआरसी ने परिजनों को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए मनाया, इसके बाद छात्रा के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया और शाम को शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। निशा की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मामले में डीपीसी मुकेश द्विवेदी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मध्यान्ह भोजन सभी बच्चों ने किया था। वहीं, दुकान से लाकर जो स्नेक्स छात्रा ने खाया है, वह उसकी बहन ने भी खाया था। ऐसे में फिलहाल मौत की वजह को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पोस्टमॉर्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। बीआरसी दमोह को भी पूरे मामले की जांच करने कहा गया है।

Gwalior News: शादी के तीन दिन बाद जान देने की कोशिश, 100 दिन तक चला इलाज, 22 वर्षीय नवविवाहिता ने अस्पताल में तोड़ा दम

ये भी पढ़ें
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 07:01 pm

Published on:

13 Aug 2026 07:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / Damoh News: अचानक सबको छोड़ गई 11 साल की निशा…कुछ देर पहले ही मां ने तैयार कर स्कूल भेजा था

बड़ी खबरें

View All

दमोह

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दमोह के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी सिंघई रघुवर प्रसाद की कहानी, कैसे गुमनाम रह गया यह नाम

दमोह के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी सिंघई रघुवर प्रसाद की कुछ निशानिया
दमोह

Damoh News: 'पापा उठो...' जिस उम्र में पिता की उंगली पकड़कर चलना था, उस उम्र में मासूम ने पिता को दी मुखाग्नि

damoh son cremates father
दमोह

Damoh News: फिर सड़क पर उतरे किसान, मंडी में तौल न होने से हाईवे पर लगाया जाम

damoh
दमोह

Damoh News: रिश्वत की आखिरी किस्त के 8 हजार रुपये लेते रंगेहाथ पकड़ा गया रोजगार सहायक

damoh
दमोह

Damoh news: ‘मैं कैसे जिऊंगी…’ रोती रही मां, स्कूल से वापस आई 2 बच्चों की डेडबॉडी, काल बना लंच ब्रेक

Death of 2 children: बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन (Photo Source - Patrika)
दमोह
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.