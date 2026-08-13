Damoh News: अचानक सबको छोड़ गई 11 साल की निशा…कुछ देर पहले ही मां ने तैयार कर स्कूल भेजा था

परिजन स्कूल पहुंचे और 108 एंबुलेंस पर कॉल किया, लेकिन एंबुलेंस आधा घंटे बाद भी नहीं पहुंची। इसके बाद परिजनों बच्ची निशा को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने निशा को मृत घोषित कर दिया। छात्रा की मौत कैसे हुई, उसका कारण क्या है, फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जानकारी लगते ही बीआरसी दमोह ललित रैकवार जिला अस्पताल पहुंचे और मृतक छात्रा के परिजनों से बात की। साथ ही शिक्षक से पूरी जानकारी प्राप्त की। मामला संदिग्ध होने पर बीआरसी ने परिजनों को पोस्टमॉर्टम कराने के लिए मनाया, इसके बाद छात्रा के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया और शाम को शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। निशा की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।