Damoh News: ‘पापा उठो…’ जिस उम्र में पिता की उंगली पकड़कर चलना था, उस उम्र में मासूम ने पिता को दी मुखाग्नि

जिस उम्र में बच्चे अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, उसी उम्र में शरद के डेढ़ वर्षीय मासूम बेटे ने जब उन्हें मुखाग्नि दी तो श्मशान घाट में मौजूद हर व्यक्ति के आंसू छलक पड़े। 32 वर्षीय शरद अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जो मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। घटना के बाद शरद के परिजनों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि भवन के ऊपर से विद्युत लाइन निकली है, निर्माण शुरू करने से पहले बंद अथवा स्थानांतरित नहीं कराया गया। मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए थे। परिजनों ने भवन निर्माण की अनुमति को लेकर भी सवाल उठाए हैं।