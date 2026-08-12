दमोह के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी सिंघई रघुवर प्रसाद की कहानी, कैसे गुमनाम रह गया यह नाम

सिंघई रघुवर प्रसाद के पौत्र अटल राजेंद्र जैन ने उनके जीवन काल के जुड़े तथ्यों को एकत्र किया है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 1941 को हिंडोरिया में राजा लक्ष्मण सिंह का तिलक समारोह का आयोजन किया। जिसमें इलाके के प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर सिंघई रघुवर प्रसाद को विषेष तौर पर आमंत्रित किया गया। जहां पहले से घात लगाए अंग्रेजों ने उनको परोसे जाने वाले वीआईपी भोजन में छल पूर्वक जहर मिला दिया। जहर युक्त भोजन करने के बाद रघुवर प्रसाद जी की हालात बिगड़ने पर उनकों इलाज के लिए दमोह भेजने के बजाए उनके प्रिय घोड़े से बांधकर घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ा दिया गया। दोपहर बाद बेहोशी की हालत में घोड़ा उनको लेकर जुझार पहुचा जहां पुनः अंग्रेजों के इशारे पर उपचार के नाम पर जहर से भरे इंजेक्शन उनकों लगा दिए गए। जिससे शाम को उनका निधन हो गया। इस समय उनके इकलौते बेटे रतनचंद की उम्र महज पांच वर्ष थी। उनकी जान को भी खतरा होने की बजह से धर्मपत्नि इंद्रानी बहू बेटे रतन को साथ लेकर गुमनामी का जीवन जीने निकल गई। बाद में देश के आजाद होने के बाद जब वह जुझार वापिस लौटी तो मालगुजारी की सारी जमीन जायजाद जा चुकी थीं। बेटे रतनचंद की नाबालिगी में दर्ज एक बगीचा व खंडहर हवेली ही शेष बची थी। इसी को आगे जीवन यापन का जरिया बनाते हुए बेटे रतनचंद का लालन पालन हुआ लेकिन उनके जीवन से यह गुमनामी का अंधेरा नहीं छट सका।