Rajgarh News: मां का इलाज कराने जा रहा पूरा परिवार नाले में बहा, 4 बच्चों समेत 9 की मौत, CM ने मुआवजे का किया ऐलान

देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र से लगे धांसड़ गांव से बंजारा समाज के लोग सारंगपुर के पास किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे थे। तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। गाड़ी में एक ही शंकर बंजारा (50), उनकी पत्नी सागरबाई (48), उनका बेटा विशाल (26), उसकी पत्नी पूजा (24) नाती वंशिका (3), महक (10 माह), शंकर की बेटी रीनु (28), दामाद होकम (32) उनके बच्चे राजवीर (3) और जसवीत (5) सवार थे। वे गांव के ही मुकेश बंजारा (36) की इको कार से यहां आए थे। कार डूबने के बाद चालक मुकेश और बंजारा परिवार के दामाद होकम ही बचे हैं। बाकि सभी की मौत हो गई।