राजगढ़ के 450 बुनकर बुन रहे सपने, दिहाड़ी कम फिर भी विरासत बचाने की जद्दोजहद

हालांकि, इस पहचान को बनाए रखने के लिए अब कुछ ही परिवार जद्दोजहद कर रहे हैं। जिले में दस साल पहले जहां दो हजार बुनकर हुआ करते थे, वहीं अब ये सिर्फ 450 पर ही सिमट गए हैं। साथ ही, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, मशीन से बने सस्ते कपड़ों की प्रतिस्पर्धा, नाममात्र दिहाड़ी के साथ सीमित मुनाफा और नई पीढ़ी का अन्य रोजगारों की ओर रुझान बुनकरों के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। कई परिवारों का कहना है कि, मेहनत के अनुरूप आय नहीं मिलने से युवा इस पुश्तैनी व्यवसाय को अपनाने से कतरा रहे हैं। लेकिन, सारंगपुर - पड़ाना के बुनकर हैंडलूम नहीं बुन रहे, बल्कि हाथों की कला का भविष्य बचा रहे हैं।