Rajgarh News: भारतीय नौसेना में सेवा दे रही बेटी, इधर मां की सड़क हादसे में चली गई जान, चार बच्चों पर टूटा दुखों का पहाड़

देहात पुलिस के अनुसार गोकुल बाई (40) पति हेमराज दांगी निवासी खेड़ी, नरसिंहगढ़ की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दंपती किसी निजी कार्य से ब्यावरा आ रहे थे। तभी गुरुवार सुबह करीब 11.30 बजे सोनकच्छ के समीप हेमराज ने बाइक सड़क किनारे रोकी और लघुशंका के लिए नीचे उतर गए। इस दौरान साइड में गोकुल बाई बाइक के पास खड़ी थीं। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए अज्ञात वाहन ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर महिला को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। हादसा देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद परिजन पहले महिला को निजी अस्पताल लेकर गए। लेकिन बचाया नहीं जा सका। इसके बाद सिविल अस्पताल लाया गया।