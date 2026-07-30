‘दो दिन में कार्रवाई करो, वरना मैं करूंगा’, राजगढ़ में मंत्री ने मंच से दी चेतावनी

शिक्षा व्यवस्था पर तल्ख लहजे में बोलते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी है कि नगर में कौन-कौन से सरकारी शिक्षक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर कोचिंग का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर सीएम राइज और सांदीपनि स्कूल इसलिए बनाए हैं, ताकि बच्चों को निजी स्कूलों और कोचिंग पर निर्भर न रहना पड़े। यदि सरकारी शिक्षक ही विद्यार्थियों को कोचिंग की तरफ धकेलेंगे, तो इन आधुनिक स्कूलों को बनाने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। सरकारी सेवा में रहते हुए निजी लाभ के लिए छात्रों का इस्तेमाल किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का इंतजार किए बिना खुद निगरानी करें।