26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

Rajgarh news: 1800 किमी. दूर से आया ट्रक, रात 3 बजे हुआ दर्दनाक हादसा, ऑनस्पॉट 15 गायों की मौत

Death of 15 cows: बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। गो सेवकों ने पुलिस को सूचना दी और बैरिकेड लगाकर ट्रक रोकने की तैयारी की।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Astha Awasthi

Jul 26, 2026

Death of 15 cows: पशुपालन विभाग के अधिकारी करेंगे बैठक (Photo Source - Patrika)

Death of 15 cows: पशुपालन विभाग के अधिकारी करेंगे बैठक (Photo Source - Patrika)

Rajgarh news:एमपी के राजगढ़ जिले में टोल टैक्स के पास रविवार तड़के करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर मौजूद 15 गायों को कुचल दिया। हादसे में सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने आज संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। बैठक में शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने, उनके सुरक्षित प्रबंधन तथा भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस और पशुपालन विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे।

बैरिकेड लगाकर ट्रक रोका

घटना के बाद मौका पाते ही ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। इसके बाद गौं सेवकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस नें तुरंत पहुंचकर राजगढ़ की ओर बैरिकेड लगाकर ट्रक रोकने की तैयारी की। कोतवाली पुलिस ने कुछ ही देर में उसे पकड़कर ट्रक जब्त कर लिया। घटके बाद सड़क का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। हर तरफ जगह-जगह गोवंश के शव पड़े थे। हादसे के बाद कुछ देर हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।

ब्यावरा थाना प्रभारी मंजू मखेनिया ने बताया कि हादसे में एक बछड़े सहित 15 गायों की मौत हुई है। ट्रक 1800 किमी. दूर तमिलनाडु से लोहे के सरिए लेकर पंजाब जा रहा था। घटना के बाद चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हादसे रोकने के लिए पुलिस और गोसेवक मिलकर सड़क पर घूमने वाले गोवंश के सींगों पर रेडियम लगाने का अभियान चलाया जाएगा जिससे रात में घूमने वाल मवेशियों को देखा जा सके।

क्या होता है पशु क्रूरता अधिनियम

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) भारत सरकार द्वारा 26 दिसंबर 1960 को पारित किया गया एक मुख्य कानून है, जिसका उद्देश्य जानवरों को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा या कष्ट को रोकना और पशु कल्याण को सुनिश्चित करना है।

क्रूरता के कार्य: किसी जानवर को पीटना, भूखा-प्यासा रखना, घायल होने पर इलाज न कराना, या उस पर अत्यधिक बोझ लादना इसके तहत अपराध है।

प्रतिबंध: जानवरों की लड़ाई कराना, उन्हें तमाशा या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना, या पालतू पशुओं को बिना किसी कारण के सड़क पर छोड़ देना कानूनन गलत है।

Bhind news: ‘मुझे घुमाने ले चलो दादा…’, घर से 5 किमी. दूर सबको रूला गया देवांश, भारी पड़ी जिद

ये भी पढ़ें
Bhind Road Accident: 3 साल के देवांश की दर्दनाक मौत (Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 01:12 pm

Published on:

26 Jul 2026 12:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Rajgarh news: 1800 किमी. दूर से आया ट्रक, रात 3 बजे हुआ दर्दनाक हादसा, ऑनस्पॉट 15 गायों की मौत

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजगढ़ में बड़ा हादसा : सड़क पर दौड़ती कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी, 5 लोगों की मौत

Rajgarh Accident
राजगढ़

राजगढ़ थप्पड़ कांड के 24 घंटे बाद बदली सियासत, भाजपा विधायक और कांग्रेस नेता गले मिले

rajgarh slap controversy bjp mla congress leader hug after 24 hours
राजगढ़

नरसिंहगढ़ में मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, जिपं अध्यक्ष को पुलिस ने रोका, भाजपा नेता ने मारा थप्पड़

Chandersingh Saundhiya
राजगढ़

गांव हैं, वोट हैं… लेकिन पहचान नहीं, बारिश में कट जाता है संपर्क, ब्यावरा के 6 हजार लोगों का दर्द

Madhya Pradesh Unrecognized Villages
राजगढ़

Ashoknagar news: 23 किलो गांजा तस्करी के दो दोषियों को 10 साल की सजा, 1-1 लाख देना पड़ेगा जुर्माना

Cannabis smuggling: 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Photo Source - Patrika)
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.