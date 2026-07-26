Rajgarh news: 1800 किमी. दूर से आया ट्रक, रात 3 बजे हुआ दर्दनाक हादसा, ऑनस्पॉट 15 गायों की मौत

Rajgarh news:एमपी के राजगढ़ जिले में टोल टैक्स के पास रविवार तड़के करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर मौजूद 15 गायों को कुचल दिया। हादसे में सभी गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने आज संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। बैठक में शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने, उनके सुरक्षित प्रबंधन तथा भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस और पशुपालन विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे।