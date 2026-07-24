नरसिंहगढ़ में मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, जिपं अध्यक्ष को पुलिस ने रोका, भाजपा नेता ने मारा थप्पड़

घटनाक्रम की शुरुआत शुक्रवार को दोपहर में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हो गई थी। कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष चंदरसिंह सौंधिया, उपाध्यक्ष पर्वत यादव, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमन अरोरा और उनके समर्थक भी कार्यक्रम में जाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें आशंका थी कि वे नीट परीक्षा मामले को लेकर मंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रोके जाने पर सौंधिया समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी भी हुई। बाद में एसडीएम गोविंद दुबे और तहसीलदार की समझाइश के बाद उन्हें कार्यक्रम स्थल ले जाया गया। जहां मंच पर जगह नहीं होने के कारण वे जमीन पर ही बैठ गए। बाद में उन्हें सम्मान के साथ मंच पर बैठाया गया।