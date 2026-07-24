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NEET छात्रों के लिए बड़ी राहत: मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेज फीस होगी कम, एडमिशन के बढ़ेंगे मौके

MP Medical College Fees- NEET मेरिट छात्रों के लिए मध्यप्रदेश से बड़ी खुशखबरी। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ीं, फीस एक-तिहाई तक कम होने के आसार। जानिए नए एडमिशन नियम और किसे मिलेगा फायदा।
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भोपाल

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Manish Geete

Jul 24, 2026

MP Medical College Fees

MP Medical College Fees- मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होगी।

MP Medical College Fees- डॉक्टर बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए यह राहतभरी खबर है। नीट मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए मध्यप्रदेश में मेडिकल शिक्षा सस्ती होने जा रही है। इसी साल से सीटें भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा होगा।

मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स की फीस में एक-तिहाई की कमी होने के आसार हैं। दूसरी ओर, सीट बढ़ोतरी के कारण नीट परीक्षा में मेरिट स्टूडेंट्स को अधिक संख्या में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। इससे मेरिट में आए नीट एस्पिरेंट को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी हुई सीट संख्या और कम फीस का दोहरा लाभ मिल सकेगा। वहीं, मैनेजमेंट कोटे के तहत स्टूडेंट्स का एडमिशन नीट मेरिट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली काउंसलिंग के माध्यम से होगा।

क्यों बढ़ाईं मेडिकल की सीटें?

मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2026 में मेडिकल कॉलेजों में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं। जहां वर्ष 2023 में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध सीटें 4675 थीं, इनमें से सरकारी कॉलेजों में 2275 सीटें और निजी कॉलेजों में 2400 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से मेरिट विद्यार्थियों के लिए कुल 4315 सीटें निश्चित की गई थीं, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 2215 और निजी कॉलेजों में 2040 सीटें रखी गई थीं।

मेरिट के लिए कितनी सीटें तय?

वर्ष 2026 में इनमें बढ़ोतरी करने पर मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध सीटें 6020 हुईं, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 3020 और निजी कॉलेजों में 3000 सीटें उपलब्ध रखी गईं। इस प्रकार वर्ष 2026 में मेरिट विद्यार्थियों के लिए कुल 4520 सीटें उपलब्ध रखी गईं, जिनमें सरकारी कॉलेजों में 3020 और निजी कॉलेजों में 1500 सीटें मेरिट विद्यार्थियों के लिए तय की गई।

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Updated on:

24 Jul 2026 12:37 pm

Published on:

24 Jul 2026 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / NEET छात्रों के लिए बड़ी राहत: मध्यप्रदेश में मेडिकल कॉलेज फीस होगी कम, एडमिशन के बढ़ेंगे मौके

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