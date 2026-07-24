24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

CAG Report: MP में 60113 करोड़ का हिसाब गायब! कैग की रिपोर्ट में खुलासा

CAG Report: मध्यप्रदेश में सरकारी खर्च को लेकर CAG की रिपोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। 60,113 करोड़ रुपए के 81 हजार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अब तक जमा नहीं हुए।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Jul 24, 2026

MP State Finance cag report

MP State Finance CAG Report 2024-25: MP सरकार के 60,113 करोड़ का हिसाब कहां गया? (फोटो सोर्स- Patrika)

MP State Finance Report 2024-25: मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों ने वर्ष 2024-25 तक विशिष्ट विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आहरित 60,113 करोड़ रुपए के 81 हजार उपयोगिता प्रमाण-पत्र ही पेश नहीं किए। इनमें से 61,507 (76%) वर्ष 2024-25 से संबंधित हैं। विभागों ने 42,305 करोड़ खर्च किए थे। शेष 24% बीते 10 साल के हैं। कैग ने खुलासा करते हुए कहा है कि यह वित्तीय नियमों और निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। शासन के खराब नियंत्रण तंत्र को दशति हुए अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों को दर्शाता है। क्योंकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिए जाने से राशि के दुरुपयोग के जोखिम के साथ केंद्र से मिलने वाला अनुदान भी अटक जाता है।

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 2024-25 के लिए राज्य वित्त की रिपोर्ट (CAG Report) में यह खुलासा किया गया है। कहा गया है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा न करने पर वित्त लेखे में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचने का जोखिम रहता है। कैग ने शासन को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने या विलंब के कारणों की पहचान करने कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की अनुशंसा की है।

53 करोड़ खर्च, प्रमाण-पत्र दिए 5 लाख के

रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्यालय आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के ऑडिट में पाया गया कि 2019 से 2024-25 में नशामुक्ति पर 7.20 करोड़ और अंध-मूक, बचिर शाला व कुष्ठजन कल्याण के लिए 45.85 करोड़, इस प्रकार कुल 53.05 करोड़ खर्च किए गए। महज 5 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग ने दिए। आपत्ति के जवाब में विभाग ने कहा कि प्रमाण-पत्र जिलों से प्राप्त कर पेश किए जाएंगे। उत्तर इसलिए स्वीकार्य नहीं, क्योंकि प्रमाण-पत्र बीते 5 साल की अवधि से लंबित थे।

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले 5 विभाग

  • पंचायती राज विकास - 20453 करोड़
  • सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण- 20045 करोड़
  • ग्रामीण विकास- 8,051
  • नगरीय विकास एवं आवास- 3053
  • खाद्य, नागरिक आपूर्ति- 2181

इसलिए जरूरी

  • उपयोगिता प्रमाण-पत्र से प्रमाणित होता है कि विभाग या संस्था को जो रकम जारी की गई, वह उसी काम में खर्च हुई।
  • यह प्रमाण-पत्र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनिवार्य है।

यह नुकसान

  • पिछली प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं होने पर आगे मिलने वाली किस्त या अनुदान रुक जाता है।
  • सरकारी कार्यालयों, स्कूलों या अन्य संस्थाओं का मासिक बजट और कर्मचारियों का वेतन तक अटक सकता है।
  • योजना प्रभावित होती है। ऑडिट में परेशानी होती है।
  • राशि गबन का केस, रिकवरी की कार्रवाई हो सकती है।

Panna News: कपड़ा धोने वाले बैट से की सोते हुए पति की हत्या, बिस्तर पर छोड़ी लाश, बच्चों को लेकर फरार पत्नी

ये भी पढ़ें
Baghwarkalan Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 10:40 am

Published on:

24 Jul 2026 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / CAG Report: MP में 60113 करोड़ का हिसाब गायब! कैग की रिपोर्ट में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal news: पत्नी की डेडबॉडी के पास बैठकर खूब रोया पति, मांगी माफी, नशे में गलती से हो गई हत्या

Murder of wife: पुलिस ने पति का किया गिरफ्तार प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
भोपाल

Bhopal news: स्मार्ट मीटर से बच रही 40% तक बिजली, 150 यूनिट तक उपभोक्ताओं को मिल रही छूट

Electricity consumers: बिजली उपभोक्ताओं को राहत (Photo Source - Patrika)
भोपाल

कांग्रेस को मिले थे 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट, दतिया में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी को एक और चुनौती

Tough contest between BJP and Congress in Datia by election 2026
भोपाल

कौन बनेगा नया डीजीपी! सबसे बड़े पद की दौड़ में एमपी के 11 वरिष्ठ आइपीएस

11 senior IPS officers in the race for MP new DGP
भोपाल

युवक ने आवाज लगाई तो रुक गए सीएम मोहन यादव, धार में कार से निकलकर मिले मुख्यमंत्री

bhutta
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.