24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

CWG 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

युवक ने आवाज लगाई तो रुक गए सीएम मोहन यादव, धार में कार से निकलकर मिले मुख्यमंत्री

Youth stops CM Mohan Yadav - धार के हातोद में सडक़ किनारे भुट्टा बेच रहे दिव्यांग युवक हिम्मत चौहान ने मुख्यमंत्री को आवाज लगाकर भुट्टा खाने का आग्रह किया, झाबुआ में स्थानीय व्यंजन दाल-पानिया का स्वाद लिया
3 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jul 24, 2026

bhutta

धार में युवक ने सीएम मोहन यादव को रोका

CM Mohan Yadav - झाबुआ/धार. इंदौर से अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली चंद्रशेखर आजाद नगर (भाभरा) की ओर सडक़ मार्ग से निकले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गुरुवार का सफर केवल एक सरकारी दौरा नहीं रहा, बल्कि स्थानीय संस्कृति, जनसरोकार और आत्मीयता से जुड़ी कई तस्वीरें छोड़ गया। कहीं उन्होंने झाबुआ के प्रसिद्ध 'दाल-पानिया'का स्वाद लिया, तो कहीं मांदल बजा रहे जनजातीय कलाकार के कंधे पर हाथ रखकर उसका उत्साह बढ़ाया। वहीं रास्ते में दो अलग-अलग स्थानों पर भुट्टा बेच रहे ग्रामीण और दिव्यांग युवक से भुट्टा खरीदकर उन्हें 500-500 रुपए देकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आत्मीयता का संदेश दिया। दिव्यांग युवक ने मुख्यमंत्री को आवाज लगाकर भुट्टा खाने का आग्रह किया था जिसे वे ठुकरा नहीं सके। वे कार से नीचे उतरकर युवक से मिले।

पहले कहा नहीं रुकेंगे… फिर बदल गया मन

मुख्यमंत्री दोपहर करीब दो बजे झाबुआ पहुंचे थे। प्रारंभिक सूचना थी कि उनका काफिला बिना रुके आगे बढ़ जाएगा, जिससे प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई लेकिन कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री ने अपना निर्णय बदला और टूरिस्ट मोटल पहुंचकर झाबुआ के पारंपरिक व्यंजन 'दाल-पानिया' का स्वाद लिया। स्थानीय स्वाद के साथ उन्होंने जनजातीय अंचल की संस्कृति के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त किया।

मांदल की थाप पर ठहरे कदम

टूरिस्ट मोटल में स्वागत के दौरान मांदल की थाप गूंज रही थी। मुख्यमंत्री ने वादन कर रहे एक वृद्ध जनजातीय कलाकार के पास जाकर उसके कंधे पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और उसका उत्साहवर्धन किया। उनका यह सहज व्यवहार वहां मौजूद लोगों के लिए यादगार पल बन गया।

यूसीसी पर स्वागत, भुट्टा लेकर दिए 500 रुपए

भोजन के बाद मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां छात्राओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने पर उनका स्वागत किया। इसी दौरान ग्रामीण कालू पारगी ने मुख्यमंत्री को सिका हुआ भुट्टा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भुट्टा स्वीकार करते हुए उन्हें 500 रुपए दिए और आत्मीयता से बातचीत कर आगे रवाना हो गए।

दिव्यांग की आवाज सुन रुक गया काफिला

यात्रा के दौरान धार जिले के राजगढ़ क्षेत्र स्थित ग्राम हातोद में एक और भावुक दृश्य देखने को मिला। सडक़ किनारे भुट्टा बेच रहे दिव्यांग युवक हिम्मत चौहान ने मुख्यमंत्री को आवाज लगाकर भुट्टा खाने का आग्रह किया। आवाज सुनते ही मुख्यमंत्री ने काफिला रुकवाया, वाहन से उतरकर हिम्मत के पास पहुंचे, उसके हाथ से भुट्टा खरीदा, पीठ थपथपाई, सिर पर हाथ फेरकर हौसला बढ़ाया और 500 रुपए देकर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशीलता की वहां मौजूद लोगों ने खूब सराहना की।

मुख्यमंत्री ने सड़क यात्रा के दौरान नागरिकों से बात की

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को आलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के पश्चात इंदौर जाने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान कई स्थानों पर नागरिकों से भेंट की और उनसे संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान धार जिले के राजगढ़ में टी स्टॉल पर जाकर स्वयं चाय भी बनाई। उन्होंने चाय विक्रेता से उनके कार्य और व्यवसाय के संबंध में बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उपस्थित नागरिकों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर कुछ देर दुकान मालिकों और स्टाफ के सदस्यों से भी बातचीत की।

गर्मजोशी से स्वागत

मुख्यमंत्री के सडक़ मार्ग से गुजरने की सूचना मिलते ही धार के जेतपुरा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। स्थानीय स्वाद, जनजातीय संस्कृति के सम्मान और आम लोगों से सहज संवाद की इन तस्वीरों ने मुख्यमंत्री के इस सडक़ दौरे को राजनीतिक कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर मानवीय संवेदनाओं से जुड़े एक यादगार सफर में बदल दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 08:27 am

Published on:

24 Jul 2026 07:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / युवक ने आवाज लगाई तो रुक गए सीएम मोहन यादव, धार में कार से निकलकर मिले मुख्यमंत्री

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कौन बनेगा नया डीजीपी! सबसे बड़े पद की दौड़ में एमपी के 11 वरिष्ठ आइपीएस

11 senior IPS officers in the race for MP new DGP
भोपाल

एमपी से दिल्ली और मुंबई जाना हुआ कठिन, रेलवे ने रद्द कर दी कई ट्रेनें

Several trains from MP to Delhi and Mumbai cancelled
भोपाल

MP Police Bharti: पुलिस के 9,662 पदों पर भर्ती का आदेश जारी, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

Madhya Pradesh Police Bharti
भोपाल

दिल्ली में किसानों का आंदोलन तेज होगा, भारत-अमेरिका FTA के खिलाफ बैठकों का दौर जारी

Shiv Kumar Sharma Kakka Ji
भोपाल

Bhopal news: ‘मुझे ले चलो मम्मी…’, पुणे से 884 किमी. दूर जाकर बेटी को छोड़ा, फिर दूर खड़े होकर खूब रोया कपल

couple leaving a little girl: GRP ने सुलझाई गुत्थी (Photo Source: AI Image)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.