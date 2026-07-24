युवक ने आवाज लगाई तो रुक गए सीएम मोहन यादव, धार में कार से निकलकर मिले मुख्यमंत्री

CM Mohan Yadav - झाबुआ/धार. इंदौर से अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली चंद्रशेखर आजाद नगर (भाभरा) की ओर सडक़ मार्ग से निकले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का गुरुवार का सफर केवल एक सरकारी दौरा नहीं रहा, बल्कि स्थानीय संस्कृति, जनसरोकार और आत्मीयता से जुड़ी कई तस्वीरें छोड़ गया। कहीं उन्होंने झाबुआ के प्रसिद्ध 'दाल-पानिया'का स्वाद लिया, तो कहीं मांदल बजा रहे जनजातीय कलाकार के कंधे पर हाथ रखकर उसका उत्साह बढ़ाया। वहीं रास्ते में दो अलग-अलग स्थानों पर भुट्टा बेच रहे ग्रामीण और दिव्यांग युवक से भुट्टा खरीदकर उन्हें 500-500 रुपए देकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आत्मीयता का संदेश दिया। दिव्यांग युवक ने मुख्यमंत्री को आवाज लगाकर भुट्टा खाने का आग्रह किया था जिसे वे ठुकरा नहीं सके। वे कार से नीचे उतरकर युवक से मिले।