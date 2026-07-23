Bhopal news: ‘मुझे ले चलो मम्मी…’, पुणे से 884 किमी. दूर जाकर बेटी को छोड़ा, फिर दूर खड़े होकर खूब रोया कपल

जानकारी के मुताबिक अनीता ने छठवीं बच्ची को जन्म दिया। आर्थिक तंगी और बच्ची के पालन-पोषण की चिंता के चलते दंपती ने उसे छोड़ने की योजना बनाई। 10 जुलाई को दोनों पुणे से बिहार जाने के लिए ट्रेन से निकले। 11 जुलाई को ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची तो अनीता बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर उतर गई। दोनों ने बच्ची को एक ऑटो में छोड़ दिया और दूर खड़े होकर घंटों देखते रहे। दोनों खूब रोये भी। जब किसी ने बच्ची की ओर ध्यान दिया तो दोनों वहां से निकल गए और पुणे लौटने के लिए दूसरी ट्रेन का टिकट लेकर रवाना हो गए।