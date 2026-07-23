23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

उधार लेकर कर्ज चुका रही एमपी सरकार, 2024-25 में 29.4% हिस्सा लोन चुकाने में गया, CAG रिपोर्ट में खुलासा

CAG Report : कैग रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2024-25 के दौरान कुल उधार का 29.43 फीसदी हिस्सा पिछले कर्ज के भुगतान में खर्च किया जा रहा है। पिछले 10 साल में इसका औसत व्यय 29.30 फीसदी है।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 23, 2026

CAG Report

CAG Report (उधार लेकर कर्ज चुका रही एमपी सरकार Photo Source- Patrika)

MP Government : मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट में राज्य सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज पर चिंता जताई गई है। उधार लिए धन का इस्तेमाल पुराना कर्ज और ब्याज चुकाने में किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2024-25 के दौरान कुल उधार का 29.43 फीसदी हिस्सा पिछले कर्ज के भुगतान में खर्च किया जा रहा है। पिछले 10 साल में इसका औसत व्यय 29.30 फीसदी है। इससे उधार लिए धन से विकास कार्यों में पूंजीगत व्यय के लिए कम निधि उपलब्ध हुई है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) ने साल 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन में ये बातें कही गई हैं। इसे बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य का आंतरिक ऋण 2015-16 में 83,718 करोड़ से 298 फीसदी बढ़कर 3 लाख 33 हजार 216 करोड़ हो गया। 2024-25 के दौरान 21,466 करोड़ ऋण पर ब्याज भुगतान हुआ।

रिपोर्ट में ऋण संधारणीयता का विश्लेषण

-पिछले 3 साल में ऋण, अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है। ये प्रारंभिक संकेत हैं कि, अगर विकास दर तीव्र गति से नहीं हुआ या उधारी की गति को कम नहीं किया तो ऋण संधारणीयता प्रतिकूल हो सकती है।

-कुल ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात विगत कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ राजस्व सृजन या आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं हुई तो ऋण संधारणीयता प्रभावित होगी।

-संधारणीयता तर्कसंगत है, पर मजबूती कम हो रही है। राज्य को प्राथमिक घाटा कम करने, परिपक्वताओं को सुगम बनाने और मध्यम अवधि विकास वृद्धि के लिए योजना की दरकार है।

-उधारियों से पुनर्भुगतान जारी है। 2024-25 में निवल उधारी उपलब्धता 70 फीसदी के करीब पूंजीगत व्यय और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध रही।

-प्राथमिक शेष घाटे में बना हुआ है। वर्ष 2024-25 में स्थिति और भी खराब हो गई, यह दिखाता है कि ब्याज भुगतान के लिए भी राज्य उधार लेना जारी रखे हुए है। जब तक प्राथमिक घाटे में उल्लेखनीय कमी नहीं आती, आर्थिक विकास धीमा होने/उधार लेने की लागत बढ़ने पर कर्ज बढ़ता रहेगा।

कुल ऋण भी बढ़ा

राज्य की बकाया देयताओं में भी 10 वर्ष में 2015-16 से 2024-25 के दौरान बढ़ी। 2023-24 में 12.28 फीसदी से बढ़कर 2024-25 में 14.60 फीसदी हो गई। 2024-25 में ये वृद्धि मुख्यत: लोक ऋण विशेषकर आंतरिक ऋण में वृद्धि से हुई। 2015-16 से बकाया देयताओं व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात भी बढ़ा। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना उधार पर बढ़ती निर्भरता को दिखाता है।

5 साल में कर्ज में कितनी राशि पुराना कर्ज चुकाने में जुटी

उधारी चुकाने में करोड़ किया रुपए में खर्च फीसदी में 2020-21 65170 19.58, 2021-22 4684 32.76, 2022-23 58867 37.38, 2023-24 65180 33.19 2024-25 89797 29.43।

अब ‘जेब’ में होगा MPPSC, भर्ती से रिजल्ट तक हर अपडेट सिर्फ एक क्लिक में

ये भी पढ़ें
MPPSC Mobile App

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 09:41 am

Published on:

23 Jul 2026 09:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / उधार लेकर कर्ज चुका रही एमपी सरकार, 2024-25 में 29.4% हिस्सा लोन चुकाने में गया, CAG रिपोर्ट में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Weather Update : एमपी में मानसून के 3 मजबूत सिस्टम एक्टिव, 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

MP Weather Update
भोपाल

दिल्ली में छात्रों की पिटाई पर चर्चा करने अड़ा विपक्ष, सरकार बोली- ये एमपी का विषय नहीं, 2 दिन पहले सत्र समाप्त

MP Assembly session 2026
भोपाल

मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

IAS Ashok Barnwal
भोपाल

अनुराग जैन को बड़ा प्रमोशन, नीति आयोग के CEO बने, MP में नए ‘बॉस’ की तलाश तेज

ias officer Anurag Jain
भोपाल

Pradyuman Singh Tomar: एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तबीयत बिगड़ी, भोपाल से ले जाया गया दिल्ली

minister pradyuman singh tomar
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.