उधार लेकर कर्ज चुका रही एमपी सरकार, 2024-25 में 29.4% हिस्सा लोन चुकाने में गया, CAG रिपोर्ट में खुलासा

MP Government : मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुई कैग की रिपोर्ट में राज्य सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज पर चिंता जताई गई है। उधार लिए धन का इस्तेमाल पुराना कर्ज और ब्याज चुकाने में किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने 2024-25 के दौरान कुल उधार का 29.43 फीसदी हिस्सा पिछले कर्ज के भुगतान में खर्च किया जा रहा है। पिछले 10 साल में इसका औसत व्यय 29.30 फीसदी है। इससे उधार लिए धन से विकास कार्यों में पूंजीगत व्यय के लिए कम निधि उपलब्ध हुई है।