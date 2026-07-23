23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

IAS Ashok Barnwal : मध्य प्रदेश शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अनुराग जैन को नीति आयोग के CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 23, 2026

IAS Ashok Barnwal

IAS Ashok Barnwal(एमपी के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल Photo Source- CM Mohan X Handle)

MP New Chief Secretary : मध्य प्रदेश के लिए प्रशासनिक दृष्टि से बुधवार बेहद महत्वपूर्ण रहा। सूबे के मुख्य सचिव अनुराग जैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की जिम्मेदारी सौपे जाने के बाद अब राज्य को नया मुखिा भी मिल गया है। राज्य सरकार मे 1991 बैच के आईएएस अफसर अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है।

सीएम मोहन ने नए सीएस को दी शुभकामनाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी के नए सीएस आईएएस अफसर अशोक बर्णवाल को उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर शुभकामनाए भी दीं। राजधानी भोपाल स्थित सीएम निवास पर उन्हें पुष्प भेंट किए। इस संबंध में मुख्यमंत्री यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल जी ने आज शाम निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं।'

अनुराग जैन को नई कमान की शुभकामनाएं

इससे पहले सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के पिछले मुख्य सचिव रहे अनुराग जैन से भी सीएम निवास पर ही मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें भी प्रदेश की जिम्मेदारियों को बखूबे निभाने पर आभार व्यक्त किया, साथ ही केंद्रीय नेत्रृत्व में मिले नए प्रभार को लेकर शुभकामनाएं दीं। सीएम ने इस संबंध में भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने नीति आयोग, नई दिल्ली में CEO नियुक्त किए जाने के पश्चात् सौजन्य भेंट की। उन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।'

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 06:45 am

Published on:

23 Jul 2026 06:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अनुराग जैन को बड़ा प्रमोशन, नीति आयोग के CEO बने, MP में नए ‘बॉस’ की तलाश तेज

ias officer Anurag Jain
भोपाल

Pradyuman Singh Tomar: एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तबीयत बिगड़ी, भोपाल से ले जाया गया दिल्ली

minister pradyuman singh tomar
भोपाल

भोपाल में सियासी टकराव: कांग्रेस कार्यालय घेरने पहुंचे भाजपा नेता, पुलिस ने रोक दिया

mp bjp protest
भोपाल

चीन से कंबोडिया तक फैला ठगी का जाल, एमपी में 7 महीने में खातों से 5 करोड़ पार

Cyber Fraud
भोपाल

Bhopal news: शहर में बनेंगी ‘इंटीग्रेटेड टाउनशिप’, ऑफिस के पास ही बनेंगे आवास, स्कूल और अस्पताल

Integrated Township: तैयार हो रहा प्रस्ताव (Photo Source- freepik)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.