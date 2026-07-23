मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

IAS Ashok Barnwal(एमपी के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल Photo Source- CM Mohan X Handle)
MP New Chief Secretary : मध्य प्रदेश के लिए प्रशासनिक दृष्टि से बुधवार बेहद महत्वपूर्ण रहा। सूबे के मुख्य सचिव अनुराग जैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की जिम्मेदारी सौपे जाने के बाद अब राज्य को नया मुखिा भी मिल गया है। राज्य सरकार मे 1991 बैच के आईएएस अफसर अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी के नए सीएस आईएएस अफसर अशोक बर्णवाल को उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर शुभकामनाए भी दीं। राजधानी भोपाल स्थित सीएम निवास पर उन्हें पुष्प भेंट किए। इस संबंध में मुख्यमंत्री यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल जी ने आज शाम निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं।'
इससे पहले सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के पिछले मुख्य सचिव रहे अनुराग जैन से भी सीएम निवास पर ही मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें भी प्रदेश की जिम्मेदारियों को बखूबे निभाने पर आभार व्यक्त किया, साथ ही केंद्रीय नेत्रृत्व में मिले नए प्रभार को लेकर शुभकामनाएं दीं। सीएम ने इस संबंध में भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने नीति आयोग, नई दिल्ली में CEO नियुक्त किए जाने के पश्चात् सौजन्य भेंट की। उन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।'
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