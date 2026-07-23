मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

इससे पहले सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के पिछले मुख्य सचिव रहे अनुराग जैन से भी सीएम निवास पर ही मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें भी प्रदेश की जिम्मेदारियों को बखूबे निभाने पर आभार व्यक्त किया, साथ ही केंद्रीय नेत्रृत्व में मिले नए प्रभार को लेकर शुभकामनाएं दीं। सीएम ने इस संबंध में भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने नीति आयोग, नई दिल्ली में CEO नियुक्त किए जाने के पश्चात् सौजन्य भेंट की। उन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।'