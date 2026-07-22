Bhopal news: शहर में बनेंगी ‘इंटीग्रेटेड टाउनशिप’, ऑफिस के पास ही बनेंगे आवास, स्कूल और अस्पताल

Integrated Township Proposal: एमपी के भोपाल शहर में मिसरोद से मंडीदीप के बीच 100 हेक्टेयर क्षेत्र में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित होगी। टीएंडसीपी और जिला प्रशासन प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। परियोजना को पीपीपी मॉडल यानी निजी-सार्वजनिक भागीदारी पर विकसित किया जाएगा। इसमें संबंधित निजी डेवलपर 80 फीसदी जमीन की व्यवस्था करेगा, जबकि 20 फीसदी तक सरकारी जमीन प्रशासन देगा। इसके प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले माह टाउनशिप को लेकर बैठक होगी, जिसमें इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पॉलिसी के तहत परियोजना की मॉनिटरिंग का जिम्मा जिला प्रशासन करेगा।