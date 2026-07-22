भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में आज भारी बारिश, एक साथ एक्टिव हुए कई सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल में 118.6 और रायसेन जिले के गैरतगंज में 118 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जबकि, मऊगंज में 109.0, राजगढ़ 103.0, सागर के देवरी में 96.3, खुरई में 78.0 और बंडा में 74.0 मि.मी बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं, रायसेन के देवरी में 72.1, गुना के चाचौड़ा और कुंभराज में 70 मि.मी, रायसेन में 66.6 और विदिशा के गंज बासौदा में 65.8 मि.मी बारिश दर्ज हुई। जबकि, भोपाल में हल्की और मध्यम बौछारों का सिलिला लगातार जारी है। रात तक जिले में 45 मि.मी बारिश दर्ज हो चुकी थी। जबकि, बारिश का सिलसिला रुक-रुककर बुधवार सुबह भी जारी है।