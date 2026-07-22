‘100 वर्षीय मां बीमार है..’, पूर्व जज गिरीबाला ने लगाई अर्जी, पर कोर्ट ने सुनी ही नहीं, आज हो सकती है सुनवाई

नोएडा की टि्वशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के वकील बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। शादी के पांच माह बाद ही 12 मई की रात को टि्वशा शर्मा की मौत कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में हो गई थी। पुलिस ने टि्वशा के माता-पिता की शिकायत पर 14 मई को गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। उसी दिन गिरिबाला सिंह ने कोर्ट से जमानत ले ली थी।