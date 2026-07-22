अनुराग जैन को बड़ा प्रमोशन, नीति आयोग के CEO बने, MP में नए ‘बॉस’ की तलाश तेज

इससे पहले राजेश राजौरा मुख्य सचिव का प्रभार संभाल चुके हैं। मार्च 2026 में जब अनुराग जैन अपने ससुर के निधन के कारण अवकाश पर थे, तो सीनियर आइएएस आफिसर राजेश राजौरा मुख्य सचिव का प्रभार संभाल चुके हैं। नीमच के रहने वाले और एमबीबीएस डॉ. राजेश राजौरा कृषि, गृह, उद्योग, उद्यानिकी और परिवहन विभाग संभाल चुके हैं। जबकि इससे पहले झाबुआ के एडिशनल कलेक्टर, जबकि धार, बालाघाट, उज्जैन और इंदौर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि जब अनुराग जैन की पदस्थापना एमपी के चीफ सेक्रेटरी के रूप में हुई थी तब 1990 बैच के आइएएस आफिसर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के नाम पर भी मंथन हुआ था। एक बार फिर मध्यप्रदेश में नए मुख्य सचिव के नामों पर चर्चा हो रही है तो राजेश राजौरा का नाम भी चर्चाओं में है।