एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तबीयत बिगड़ी, भोपाल से ले जाया गया दिल्ली

मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दिल्ली के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। लगातार तेज बुखार और अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भोपाल से दिल्ली अस्पताल शिफ्ट किया गया था। बता दें कि मध्यप्रदेश में इन दिनों विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी के लिए कुछ दिन पहले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल आए थे, यहां उन्हें तेज बुखार आया और इसके कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के निजी अस्पताल में शिफ्ट कर भर्ती कराया गया है।