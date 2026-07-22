भोपाल में सियासी टकराव: कांग्रेस कार्यालय घेरने पहुंचे भाजपा नेता, पुलिस ने रोक दिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बुधवार को लिंक रोड नंबर 1 पर प्रदर्शन हुआ। यह सभी भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जाने वाले थे। लेकिन, पुलिस प्रशासन ने उन्हें शिवाजी चौक पर ही रोक दिया। भाजपा कार्यकर्ता रेडक्रॉस अस्पताल से आगे नहीं जा पाए। इस दौरान राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आसपास आने-जाने वाले लोगों को रास्ता बदलकर जाना पड़ा। वहीं रेडक्रॉस अस्पताल और जिला अस्पताल जाने वाले लोगों को भी घूमकर जाना पड़ रहा था। काफी देर तक आसपास की सड़कों पर जाम के हालात बन गए थे।