MP Weather Update : एमपी में मानसून के 3 मजबूत सिस्टम एक्टिव, 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

MP Weather : लंबे ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रीय होने लगा है। फिलहाल, मानसूनी सिस्टम की तीन सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर के चलते बीते 60 घंटों से भोपाल समेत प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश का दौर जारी है। कही रुक-रुककर कर तो कहीं लगातार मध्यम से लेकर तेज बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने गुरुवार 23 जुलाई 2026 को राज्य के 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है।