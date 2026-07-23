दिल्ली में छात्रों की पिटाई पर चर्चा करने अड़ा विपक्ष, सरकार बोली- ये एमपी का विषय नहीं, 2 दिन पहले सत्र समाप्त

दिल्ली के छात्र आंदोलन पर सदन में विपक्ष ने मुद्दे को तीन बार उठाया। चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। लेकिन दोनों डिह्रश्वटी सीएम और मंत्रियों ने आपत्ति ली। कहा, ये विषय मध्य प्रदेश से जुड़ा नहीं है। ये केंद्र का विषय है, इसपर चर्चा नहीं करा सकते। विस अध्यक्ष ने नियमों का हवाला दे स्थगन सूचना खारिज कर दी। तब विपक्ष ने नारेबाजी की, गर्भगृह में पहुंचा। सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक रोकनी पड़ी।