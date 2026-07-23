अब ‘जेब’ में होगा MPPSC, भर्ती से रिजल्ट तक हर अपडेट सिर्फ एक क्लिक में

Indore News :मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी इंदौर की ओर से प्रतियोगी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा का आरंभ किया है। आयोग ने अपना आधिकारिक मोबाइल एप लॉन्च कर दिया है। अब राज्य सेवा समेत आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, दस्तावेज और ऑनलाइन सेवाएं हर अभ्यार्थी को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे अभ्यर्थियों को अलग - अलग वेबसाइटों या पोर्टलों पर जानकारी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।