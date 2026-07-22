Indore news: नगर निगम की सख्ती, 50 से ज्यादा बिल्डिंग नक्शों की जांच शुरू

बिल्डिंग परमिशन शाखा के अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने पिछले एक साल में जितने नक्शे पास किए हैं उनमें से कुछ नक्शे निकालकर जांच करने के निर्देश 8 जुलाई को निगम के 22 जोन पर तैनात बीओ को दिए थे। बीओ को अपने खुद के जोन के बजाय दूसरे बीओ के जोन में नक्शों की जांच करने का कहा गया था, जिससे बीओ में हलचल मच गई और गड़बड़ी पकड़े जाने के चलते किसी भी बीओ ने निर्देश का पालन न करते हुए जांच शुरू नहीं की।