‘सोनम रघुवंशी सरेंडर करें या फिर…’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबूत नष्ट करने के लगे आरोप

सहकार नगर, कैट रोड निवासी राजा रघुवंशी की शिलांग में हुई हत्या के बाद से बड़े भाई विपिन रघुवंशी, मां उमा रघुवंशी व अन्य सदस्य सोनम सहित अन्य आरोपियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सोनम की जमानत याचिका निरस्त करने को लेकर सुनवाई होनी थी। मेघालय सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी सोनम रघुवंशी से कहा कि वह या तो सरेंडर करें और गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल करें, या फिर अदालत मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाएगी।