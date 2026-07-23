23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल में भरभराकर गिरा 90 साल पुराना मकान, अंदर मौजूद थे कई लोग

House Collapse In Bhopal : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के इब्राहीमपुरा इलाके में मकान का छज्जा भरभराकर गिर गया। क्षतिग्रस्त मकान 90 साल पुराना बताया जा रहा है।
less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 23, 2026

House Collapse In Bhopal

House Collapse In Bhopal (भोपाल में भरभराकर गिरा मकान Photo Source- Input)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश के बीच एक मकान का पूरा छज्जा भरभराकर गिर गया। जिस समय मकान का छज्जा गिरा उस वक्त बालकनी पर एक युवक भी खड़ा था, जो भरभराकर गिरी बालकनी के साथ नीचे आ गिरा। बता दें कि, ये हादसे शहर के कोतवाली थाने के सामने इब्राहीमपूरा इलाके में एक 90 साल पुरानी इमारत में हुआ है। घटना के समय मकान में परिवार के कई सदस्य मौजूद थे। हालांकि, गनीमत रही वो सभी घर के अंदुरूनी हिस्से में होने के कारण सुरक्षित हैं, क्योंकि मकान का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है।

घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग छज्जे के साथ युवक को गिरता देख दौड़कर उसे बचाने भागे। युवक को सुरक्षित देख फिर सभी ने संबंधित मकान से एक निर्धारित दूरी बना ली। हादसे की चपेट में आए छज्जे पर खड़े युवक के हाथों में मामूली चोटें आई हैं। वहीं, स्थानीय लोगों ने ही हिम्मत दिखाते हुए अंदर मौजूद परिवार के लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि, हादसे के वक्त घर के अंदुरूनी हिस्से में तीन से चार महिलाएं और तीन बच्चे मौजूद थे। गनीमत रही कि, पूरी इमारत नहीं ढही वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह हादसे में कोई जनहानी नहीं हुई।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Jul 2026 11:31 am

Published on:

23 Jul 2026 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में भरभराकर गिरा 90 साल पुराना मकान, अंदर मौजूद थे कई लोग

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

टि्वशा केस: गिरिबाला सिंह को मिलेगी जमानत ! 3 अदालतों में घूमी फाइल, अब होगी सुनवाई

Twisha Sharma Death Case: 3 अदालतों में घूमी गिरिबारा की जमानत की फाइल (Photo Source - Patrika)
भोपाल

उधार लेकर कर्ज चुका रही एमपी सरकार, 2024-25 में 29.4% हिस्सा लोन चुकाने में गया, CAG रिपोर्ट में खुलासा

CAG Report
भोपाल

MP Weather Update : एमपी में मानसून के 3 मजबूत सिस्टम एक्टिव, 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

MP Weather Update
भोपाल

दिल्ली में छात्रों की पिटाई पर चर्चा करने अड़ा विपक्ष, सरकार बोली- ये एमपी का विषय नहीं, 2 दिन पहले सत्र समाप्त

MP Assembly session 2026
भोपाल

मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने IAS अशोक बर्णवाल, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

IAS Ashok Barnwal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.