भोपाल में भरभराकर गिरा 90 साल पुराना मकान, अंदर मौजूद थे कई लोग

घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग छज्जे के साथ युवक को गिरता देख दौड़कर उसे बचाने भागे। युवक को सुरक्षित देख फिर सभी ने संबंधित मकान से एक निर्धारित दूरी बना ली। हादसे की चपेट में आए छज्जे पर खड़े युवक के हाथों में मामूली चोटें आई हैं। वहीं, स्थानीय लोगों ने ही हिम्मत दिखाते हुए अंदर मौजूद परिवार के लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि, हादसे के वक्त घर के अंदुरूनी हिस्से में तीन से चार महिलाएं और तीन बच्चे मौजूद थे। गनीमत रही कि, पूरी इमारत नहीं ढही वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस तरह हादसे में कोई जनहानी नहीं हुई।