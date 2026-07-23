Indore news: 90 दिन भी नहीं टिकी ‘अभिषेक-साधना’ की लव मैरिज , रात के खाने से पहले आई बुरी खबर

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान अभिषेक (27) सिसौदिया निवासी पटेल नगर के रूप में हुई है। मूलतः कैलोद (महू) का रहने वाला अभिषेक इंदौर एयरपोर्ट पर टैक्सी चलाता था और हाल ही में नगर निगम की कचरा गाड़ी पर भी काम करने लगा था। परिजन ने बताया करीब तीन महीने पहले मई 2026 में ही अभिषेक ने बाणगंगा क्षेत्र की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने परिवार की मर्जी से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। बताया जा रहा कि टैक्सी काउंटर पर काम करने वाली साधना से उसकी पहचान हुई थी। शादी के बाद ही दोनों में विवाद शुरू हो गए, जिस पर पत्नी मायके चली गई।