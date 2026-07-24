24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

CWG 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

कौन बनेगा नया डीजीपी! सबसे बड़े पद की दौड़ में एमपी के 11 वरिष्ठ आइपीएस

MP new DGP- गृह विभाग अक्टूबर में यूपीएससी को भेजेगा प्रस्ताव, चयन प्रक्रिया शुरु नए डीजीपी के लिए कपूर, प्रज्ञा व जैन समेत 11 वरिष्ठ आइपीएस के नाम भेजे
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jul 24, 2026

11 senior IPS officers in the race for MP new DGP

IPS Officers MP - Demo Pic (फोटो- Patrika.com)

MP DGP - रूपेश मिश्रा भोपाल. प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलने के साथ ही अब पुलिस महकमे नए मुखिया यानी डीजीपी की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने जेल डीजी वरुण कपूर, होमगार्ड डीजी प्रज्ञा ऋचा एवं ईओडब्ल्यू डीजी उपेंद्र जैन समेत 11 आइपीएस के नामों का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। ये सभी नाम मप्र आइपीएस कैडर में वरिष्ठता क्रम से लिए हैं। इन नामों में ज्यादातर स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी है। अब गृह विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की जांच की जाएगी और उसे तय 12 कॉलम के फॉर्मेंट में पूरी जानकारी के साथ यूपीएससी को भेजा जाएगा। यहां यूपीएससी तीन नाम तय करेगा। इन्हीं में से एक नाम पर नए डीजी के रूप में मुहर लगाई जाएगी। बता दें कि मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाणा का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो रहा है। इस बीच सीएम मोहन यादव ने पुलिस विभाग के लिए 9662 नई भर्तियों की स्वीकृति दे दी है। प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा ने इसे सशक्त पुलिस, सुरक्षित मध्यप्रदेश की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

11 नामों के पैनल में ये अधिकारी शामिल:

11 नामों के पैनल में 1991 बैच के वरुण कपूर, प्रज्ञा ऋचा और उपेंद्र जैन का नाम है। वहीं साल 1992 बैच के पंकज श्रीवास्तव, आदर्श कटियार, जी अखेतो सेमा और 1993 बैच के अनिल कुमार, रवि गुप्ता के साथ 1994 बैच के अनंत सिंह, मनमीत सिंह नारंग, राजाबाबू सिंह और डीजी गुप्ता का नाम शामिल है।

सीनियर अफसरों में ये तीन नाम सबसे ऊपर

वरिष्ठता के क्रम से देखा जाए तो जेल डीजी वरुण कपूर, होमगार्ड डीजी प्रज्ञा ऋचा और ईओडब्ल्यू डीजी उपेंद्र जैन का नाम सबसे ऊपर है। इनमें उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा में कड़ी टक्कर है।

जैन ऐसे अफसरों में शुमार हैं जिन्हें फील्ड के साथ-साथ ऑफिस वर्क का भी लंबा अनुभव है। वे उज्जैन, जबलपुर एसपी की कमान संभालने के बाद एमपी स्पोर्टस एंड वेलफेयर, टेलीकॉल, पुलिस हाउसिंग के बाद अब ईओडब्ल्यू की कमान संभाल रहे है।

वहीं महिला सशक्तीकरण का दांव चला तो होमगार्ड डीजी प्रज्ञा ऋचा सरकार की पहली पसंद होंगी, क्योंकि मप्र के इतिहास में कोई महिला आइपीएस डीजीपी नहीं रही हैं। ऐसे में प्रज्ञा ऋचा को डीजीपी जैसे अहम पद पर बैठाकर सरकार बड़ा संदेश दे सकती है। उनकी सबसे बड़ी खासियत संवेदनशीलता और सहजता है।

डीजीपी के चयन की ये है प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों का वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और शेष सेवा अवधि के मापदंड़ों पर पैनल तैयार कर यूपीएससी को भेजा जाता है। जहां यूपीएससी की इंपैनलमैंट कमेटी स्क्रूटनी करती है।

तीन में से एक अधिकारी बनेंगे डीजीपी

इसमें सेवाकाल की अवधि, सेवा रिकॉर्ड, विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव सहित सामान्य नियम के तहत अधिकारी के पास कम से कम 6 माह की शेष सेवा अवधि भी महत्वपूर्ण है। इस आधार पर तीन अधिकारियों का चयन कर पैनल राज्य सरकार के भेजा जाता है। राज्य सरकार इन तीन में से एक अधिकारी को डीजीपी नियुक्त करती है।

अंतिम चयन का अधिकार राज्य सरकार के पास

अंतिम चयन का अधिकार राज्य सरकार के पास रहता है लेकिन चयन यूपीएससी द्वारा तैयार पैनल में से ही होना चाहिए। नियुक्त डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो साल का होना चाहिए भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख उससे पहले क्यों न आती हो।

पुलिस में 9662 नई भर्तियों की स्वीकृति

इधर सीएम मोहन यादव ने पुलिस में 9662 नई भर्तियों की स्वीकृति दे दी है। इस पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया।

एमपी से दिल्ली और मुंबई जाना हुआ कठिन, रेलवे ने रद्द कर दी कई ट्रेनें

ये भी पढ़ें
Several trains from MP to Delhi and Mumbai cancelled

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Jul 2026 08:37 am

Published on:

24 Jul 2026 08:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कौन बनेगा नया डीजीपी! सबसे बड़े पद की दौड़ में एमपी के 11 वरिष्ठ आइपीएस

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवक ने आवाज लगाई तो रुक गए सीएम मोहन यादव, धार में कार से निकलकर मिले मुख्यमंत्री

bhutta
भोपाल

एमपी से दिल्ली और मुंबई जाना हुआ कठिन, रेलवे ने रद्द कर दी कई ट्रेनें

Several trains from MP to Delhi and Mumbai cancelled
भोपाल

MP Police Bharti: पुलिस के 9,662 पदों पर भर्ती का आदेश जारी, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

Madhya Pradesh Police Bharti
भोपाल

दिल्ली में किसानों का आंदोलन तेज होगा, भारत-अमेरिका FTA के खिलाफ बैठकों का दौर जारी

Shiv Kumar Sharma Kakka Ji
भोपाल

Bhopal news: ‘मुझे ले चलो मम्मी…’, पुणे से 884 किमी. दूर जाकर बेटी को छोड़ा, फिर दूर खड़े होकर खूब रोया कपल

couple leaving a little girl: GRP ने सुलझाई गुत्थी (Photo Source: AI Image)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.