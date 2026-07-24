एमपी से दिल्ली और मुंबई जाना हुआ कठिन, रेलवे ने रद्द कर दी कई ट्रेनें

Trains To Delhi -एमपी से दिल्ली और मुंबई की ओर जाना कठिन हो गया है। रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुछ ट्रेनों का रूट भी बदल दिया है। मुंबई में भारी बारिश के कारण यह स्थिति बनी है। अनेक गाडिय़ां कई घंटे लेट भी चल रहीं हैं। रेलवे ने असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को ट्रेनों का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर घर से निकलने की सलाह दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुंबई दिल्ली की चार ट्रेनें रद्द की गई हैं जबकि 2 का रूट बदला गया है। सात गाडिय़ां कई घंटे लेट चल रहीं हैं।