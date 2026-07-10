काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद, श्रावण दर्शन की बड़ी तैयारी, CEO ने बताया प्लान

Kashi Vishwanath Mandir- सावन माह में वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर रोक लगाई गई है। इसके अंतर्गत 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वीआईपी प्रोटोकॉल स्थगित कर दिए गए हैं। श्रावण मास में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की जबर्दस्त भीड़ जुटती है। इसको देखते हुए सभी श्रद्धालुओं को कतार में लगकर सामान्य रूप से विश्वनाथजी के दर्शन करने होंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण दर्शन की खास तैयारियां की जा रहीं हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्रा के मुताबिक मंदिर में भीड़ के आंकड़ों के आधार पर दर्शन के लिए सुविधाजनक नीति बनाई गई है।