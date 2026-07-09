20 महीने में पैसा डबल करने वाली कंपनी पर वाराणसी में मुकदमा दर्ज, दिल्ली के लोगों को लगाया चूना

बताया जा रहा है कि कंपनी के अधिकारियों ने वाराणसी के कई प्रतिष्ठित नेताओं और पुलिस अधिकारियों को भी आमंत्रित करने का दावा किया था। हालांकि, लोगों के हंगामे के बाद कंपनी के सीनियर अधिकारी मौके से भाग निकले। इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे कार्यक्रम को रुकवा दिया था और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। फिलहाल, इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी साइबर क्राइम विदुष सक्सेना के मुताबिक, मामले की जांच इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह को दी गई है। उन्होंने बताया है कि पुलिस निवेशकों का पैसा वापस करने का हर संभव प्रयास कर रही है।