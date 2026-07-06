7 लाख की लूट करने वाले बदमाश पकड़ाए, एक को मुठभेड़ में लगी गोली, दूसरे को वाराणसी पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा

Encounter with robbers in Varanasi : वाराणसी में सोमवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं, दूसरे आरोपी को पुलिस ने भागने के दौरान दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, बीते दिनों चेतगंज थाना क्षेत्र में हुई 7 लाख रुपए की लूट के मामले में दोनों आरोपी वांछित थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के दौरान घेराबंदी की गई और इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।