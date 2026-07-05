सड़क हादसे में दो जिगरी दोस्तों की मौत, वाराणसी में पिकअप से टकराई बाइक, पेट्रोल डलवाने निकले थे युवक

जानकारी के मुताबिक, बड़ागांव थाना क्षेत्र के गजापुर में रविवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई है। सड़क हादसे की खबर मिलते ही दोनों के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि शेरवानीपुर के रहने वाले सतीश (24) और पतेर गांव के रहने वाले मूलचंद (24) आपस में घनिष्ठ मित्र थे। रविवार की सुबह दोनों एक ही बाइक से पेट्रोल डलवाने पंप पर जा रहे थे। इसी दौरान गजापुर के पास उनकी पिकअप से टक्कर हो गई।