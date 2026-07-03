Kashi Vishwanath Mandir: विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों और कर्मियों की आय की जांच की उठी मांग, अधिवक्ता ने वाराणसी DM को लिखा पत्र

नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के नाम पर और सुगम दर्शन के नाम पर दलालों द्वारा श्रद्धालुओं से भारी रकम वसूली जा रही है और शिकायत के बाद कुछ दलालों को पड़कर केवल खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पुलिस के अलावा सिक्योरिटी में लगाए गए कर्मचारी भी शामिल हैं। अधिवक्ता ने मांग की है कि विश्वनाथ धाम में प्रवेश करने वाले चारों द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे को लाइव और सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने मांग की है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन से जुड़े हर अधिकारी, कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों का नाम पता सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं, पिछले 5 सालों से जो कर्मी मंदिर प्रबंधन से जुड़े हैं, उनकी आय की भी जांच की जानी चाहिए और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए।