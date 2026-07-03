3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

Ayodhya Ram Mandir Scam Update: बैंक कर्मचारियों से बंद कमरे में पूछताछ, 5 साल का हिसाब खंगाल रही SIT

Ram Mandir Donation Scam Ayodhya: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने दूसरे चरण की जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर बैंक कर्मचारियों से बंद कमरे में पूछताछ की।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mohsina Bano

Jul 03, 2026

Ram Mandir Donation Scam, SIT Investigation, Champat Rai, Anil Mishra, SBI Bank Employees, UP News in Hindi, अयोध्या न्यूज़, राम मंदिर चंदा चोरी, CCTV Footage

अयोध्या राम मंदिर (फोटो- पत्रिका)

Ram Mandir Donation Scam SIT Investigation:राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। मामले की तह तक जाने और अहम सबूत जुटाने के लिए अब विशेष जांच दल (SIT) की टीम शुक्रवार सुबह ही राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गई और वित्तीय गड़बड़ियों की परतें खोलने में जुट गई है। एसआईटी और स्थानीय पुलिस अब इस पूरे मामले से जुड़े बड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों से लगातार सवाल-जवाब कर रही है।

बैंक कर्मचारियों से बंद कमरे में पूछताछ

एसआईटी ने राम जन्मभूमि परिसर में ही बैंक कर्मचारियों को तलब किया है और उनसे एक बंद कमरे में मैराथन पूछताछ की जा रही है। जांच टीम बैंककर्मियों से वित्तीय लेनदेन और चंदा कलेक्शन से जुड़े तकनीकी पहलुओं को समझ रही है। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में मिले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां या कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

चंपत राय और अनिल मिश्रा से 4 घंटे पूछताछ

इससे पहले बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों महासचिव चंपत राय ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्रा और विशेष सदस्य गोपाल राव से करीब चार घंटे तक बेहद तीखे सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ के दौरान जांच टीम को कई महत्वपूर्ण सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। इसके चलते आने वाले दिनों में इन बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। एसआईटी ने चंदे के ऑडिट से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं।

खंगाला जा रहा 5 साल का वित्तीय रिकॉर्ड

बता दें 6 जून को चंदा चोरी का यह बड़ा मामला उजागर हुआ था जिसके बाद 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने 23 जून को अपनी शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी थी। अब जांच के दूसरे चरण में वित्तीय हेराफेरी का पूरा सच सामने लाने के लिए ट्रस्ट के पिछले 5 साल के ऑडिट का री ऑडिट किया जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से अभी कुछ वित्तीय ब्योरा मिलना बाकी है जिसके आते ही यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि चंदे की रकम में कहां और कितनी बड़ी सेंधमारी की गई।

पुलिस ने कब्जे में लिए CCTV फुटेज

दूसरी तरफ पुलिस की आपराधिक जांच भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ राम मंदिर पहुंचे और वहां रखे दान पात्रों का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने दान पात्र से चढ़ावा निकालने से लेकर उसकी गिनती होने तक की पूरी प्रक्रिया को समझा। इस दौरान पुलिस ने परिसर के कई महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं पुलिस की एक अन्य टीम ने आरोपी अविनाश शुक्ला के प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव पहुंचकर उसके परिजनों से करीब आधे घंटे तक पूछताछ की और कुछ जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं।

SIT जांच और वकीलों के विरोध के बीच चंपत राय की सुरक्षा बढ़ाई गई, घर के बाहर PAC और दारोगा तैनात

ये भी पढ़ें
ram mandir donation dispute row conversations about transferring and dividing money found on whatsapp

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

pm modi

राम मंदिर

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ayodhya Ram Mandir Scam Update: बैंक कर्मचारियों से बंद कमरे में पूछताछ, 5 साल का हिसाब खंगाल रही SIT

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विनय कटियार का बड़ा दावा, बोले- जांच आगे बढ़ी तो चंपत राय समेत कई लोगों पर हो सकती है कार्रवाई

राम मंदिर दान मामले पर विनय कटियार का बड़ा दावा, एसआईटी जांच के बीच बढ़ी सियासी हलचल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
अयोध्या

राम मंदिर की कथित दान राशि गबन जांच में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, अयोध्या दौरा पूरा

अयोध्या पहुंची एसआईटी ने जुटाए अहम तथ्य (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
अयोध्या

Ram Mandir Donation Theft: अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड पर, कई राज आएंगे सामने

Ram Mandir donation scam, Ram Mandir chanda chori
अयोध्या

‘राम मंदिर चंदा चोरी घोटाला केंद्र के संरक्षण में हुआ’, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत बोले-आरोपियों को बचा रही सरकार

Ram Mandir donation scam
अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Row: चंदा चोरी विवाद के बाद कैश गिनने वालों की नई ड्रेस; अब बार-बार होगी तलाशी!

ram mandir donation dispute row daan counting new security rules ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.