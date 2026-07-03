Ram Mandir Donation Dispute Row: चंदा चोरी विवाद के बाद बदल गई कैश गिनने वालों ड्रेस; बार-बार होगी तलाशी!

Ayodhya Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर में चढ़ावे के रुपये और कीमती सामान की कथित चोरी एवं गबन के आरोप सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर (PFC) में सुरक्षा व्यवस्था और दान गिनती की प्रक्रिया को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। मंदिर से करीब 200 मीटर दूर स्थित इस केंद्र के बेसमेंट में मंदिर परिसर के करीब 35 दानपात्रों से लाई गई नकदी और अन्य चढ़ावे की गिनती की जाती है।