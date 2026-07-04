बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर विवाद: ‘जनता को मिले पाई-पाई का हिसाब’, दान में गड़बड़ी के आरोपों पर अयोध्या के संत का बड़ा बयान

राम मंदिर चंदा चोरी की खबरों से सबक लेते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने सभी मंदिरों में पारदर्शिता बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। समिति के CEO सोहन सिंह रांगड़ ने मंदिरों में आने वाले दान भेंट और अन्य आय का बिल्कुल सही तरीके से हिसाब-किताब रखने का आदेश दिया है। दान की गिनती करने वाले स्थलों, खजाने और पूजा काउंटरों पर तैनात सभी कर्मचारियों को अब विशेष रूप से सतर्कता बरतनी होगी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि दान के पैसों के रखरखाव में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।