Ayodhya News: रामलला के धन चोरी मामले पर महंत दिनेंद्र दास का बड़ा बयान, बोले- दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए

महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा कि यह केवल आर्थिक अपराध नहीं है। रामलला के नाम पर आने वाला प्रत्येक दान श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक होता है। देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ मंदिर में दान करते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उस धन में हेराफेरी या चोरी करता है, तो वह करोड़ों भक्तों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर एकत्रित धन का उपयोग मंदिर की व्यवस्थाओं, धार्मिक गतिविधियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किया जाता है। इसलिए इस धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।