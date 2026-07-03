Ayodhya Ram Temple Donation Case: ‘यह महापाप है’-धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले, दोषियों को भगवान भी दंड देंगे, कानून भी नहीं छोड़ेगा

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने कहा कि मामले की जांच जारी है और ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। उन्होंने कहा, "देश की कानून-व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून और इस देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा।" धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यदि किसी ने श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।