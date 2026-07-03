Ayodhya Ram Temple Donation Case: अनिल राजभर बोले- विपक्ष जांच नहीं, राजनीति चाहता है; एसआईटी पर जताया पूरा भरोसा

UP Minister Anil Rajbhar Defends SIT Probe, Slams Opposition Over Ram Temple Donation Case: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर की दान राशि में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। एक ओर जहां विशेष जांच दल (एसआईटी) मामले की जांच में जुटा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है और ऐसे समय में माहौल बनाने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच के पक्ष में है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

