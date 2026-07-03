Lucknow Gold Price Today: लखनऊ में आज के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी, खरीदारी से पहले जानें हॉलमार्क और शुद्धता की पूरी जानकारी

सोना-चांदी के नए भाव जारी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Lucknow Gold and Silver Rates Today: राजधानीलखनऊ के सर्राफा बाजार में शुक्रवार कोसोने और चांदी के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के बीच स्थानीय बाजार में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी खुदरा दरों के अनुसार 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के साथ चांदी के ताजा रेट घोषित किए गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि शादी-विवाह का सीजन, निवेश की बढ़ती रुचि और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां सोने-चांदी की कीमतों को लगातार प्रभावित कर रही हैं।
शहर के प्रमुख सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक केवल कीमत देखकर खरीदारी न करें, बल्कि सोने की शुद्धता और हॉलमार्क पर विशेष ध्यान दें। सही जानकारी के साथ खरीदारी करने से भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती।
सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी खुदरा दरों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,100 रुपये है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,36,900 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से उपलब्ध है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,13,100 रुपये प्रति 10 ग्राम निर्धारित की गई है।
चांदी की बात करें तो 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,37,200 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। कारोबारियों ने स्पष्ट किया है कि इन कीमतों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं। अंतिम कीमत आभूषण के डिजाइन और निर्माण लागत के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
अमीनाबाद सर्राफा व्यापारियों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारणों से प्रतिदिन बदलती रहती हैं। वैश्विक बाजार में सोने की मांग, डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतें, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, भू-राजनीतिक घटनाक्रम और निवेशकों का रुझान इनकी कीमतों पर सीधा असर डालता है। इसके अलावा भारतीय बाजार में रुपये की विनिमय दर, आयात शुल्क और स्थानीय मांग भी कीमतों को प्रभावित करती है। त्योहारों और विवाह सीजन के दौरान मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है।
लखनऊ के अनुभवी सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि सोना खरीदते समय सबसे पहले बीआईएस हॉलमार्क अवश्य देखें। हॉलमार्क इस बात की सरकारी गारंटी होता है कि आभूषण निर्धारित शुद्धता के मानकों पर खरा उतरता है। (प्रदीप अग्रवाल/विनोद माहेशवरी )
24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है, लेकिन इसकी कोमलता के कारण इससे सामान्य आभूषण कम बनाए जाते हैं। अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने से तैयार किए जाते हैं, जिसमें लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। वहीं 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और इसका उपयोग आधुनिक डिजाइन वाले आभूषणों में अधिक किया जाता है।
चौक व्यापारी विनोद माहेशवरी का कहना है कि ग्राहक खरीदारी के समय हॉलमार्क के साथ छह अंकों वाला एचयूआईडी (HUID) नंबर भी अवश्य जांचें। इससे आभूषण की प्रमाणिकता की पुष्टि की जा सकती है।
अमीनाबाद सर्राफा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि कई ग्राहक केवल कम कीमत देखकर बिना पक्के बिल के खरीदारी कर लेते हैं, जो भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा अधिकृत दुकान से खरीदारी करें और जीएसटी सहित पूरा बिल अवश्य लें। बिल होने से भविष्य में आभूषण की बिक्री, एक्सचेंज या किसी प्रकार की शिकायत की स्थिति में ग्राहक को सुविधा मिलती है। इसके साथ ही हॉलमार्क युक्त आभूषण का मूल्य भी बाजार में बेहतर मिलता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश का भी एक मजबूत माध्यम माना जाता है। आर्थिक अनिश्चितता के दौर में बड़ी संख्या में लोग सोने में निवेश को प्राथमिकता देते हैं। वहीं चांदी भी औद्योगिक उपयोग और निवेश दोनों कारणों से लगातार मांग में बनी रहती है। लखनऊ के व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में युवाओं का रुझान हल्के वजन और आधुनिक डिजाइन वाले हॉलमार्क आभूषणों की ओर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वेलरी की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।
सर्राफा एसोसिएशन ने ग्राहकों से अपील की है कि खरीदारी से पहले विभिन्न दुकानों पर कीमतों की जानकारी लें और केवल विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित ज्वेलर्स से ही आभूषण खरीदें। मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और अन्य शुल्कों की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें ताकि बाद में किसी प्रकार का भ्रम न रहे।उनका कहना है कि यदि ग्राहक शुद्धता, हॉलमार्क, एचयूआईडी नंबर और पक्के बिल का ध्यान रखते हुए खरीदारी करते हैं तो उनका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ऐसे में सोना और चांदी खरीदते समय थोड़ी सावधानी भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकती है।
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