Lucknow Gold Price Today: लखनऊ में आज के सोना-चांदी के ताजा भाव जारी, खरीदारी से पहले जानें हॉलमार्क और शुद्धता की पूरी जानकारी

Lucknow Gold and Silver Rates Today: राजधानीलखनऊ के सर्राफा बाजार में शुक्रवार कोसोने और चांदी के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग के बीच स्थानीय बाजार में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी खुदरा दरों के अनुसार 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के साथ चांदी के ताजा रेट घोषित किए गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि शादी-विवाह का सीजन, निवेश की बढ़ती रुचि और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां सोने-चांदी की कीमतों को लगातार प्रभावित कर रही हैं।

